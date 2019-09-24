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Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции

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Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции

Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с поста руководителя Национальной полиции Украины и уже передал соответствующий рапорт министру внутренних дел страны Арсену Авакову.

«Глава Нацполиции — это не политическая должность, и полиция — это не политический орган. Принципиальная позиция — полицию недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах 19 года... Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни... Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности и для себя считаю, что этот мой шаг как главы полиции европейского государства», — сказал Князев на брифинге во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Перед этим он отчитался о работе Нацполиции за два года, заявив, что было сделано достаточно много для улучшения криминогенной обстановки в стране, привел перечень статистических показателей, свидетельствующих об уменьшении количества тяжких преступлений. Князев также рассказал о ряде реформ, которые были проведены Нацполицией Украины: создании Патрульной полиции, ситуационных центров, введении системы видеонаблюдения, совершенствовании работы по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, начале работы спецподразделения КОРД и т.д.

Князев поблагодарил коллектив правоохранительного ведомства и выразил надежду на то, что после его ухода с должности реформы в органах полиции будут продолжаться.

«Я всё сказал», — сказал Князев журналистам вместо ответов на вопросы и вышел из помещения, где состоялся брифинг.

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47-летний Сергей Князев был назначен руководителем Национальной полиции Украины 8 февраля 2017 года.

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что его бывшая супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро.

Сергей Князев
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Вторник, 24 сентября 2019
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