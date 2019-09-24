Второй заместитель Кличко тоже отказался увольняться

Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Александр Спасибко заявил, что не планирует писать заявление об увольнении, несмотря на слова главы КГГА Виталия Кличко.
«Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду», - заявил он в Facebook.
Спасибко объяснил, что на прошлой неделе председатель КГГА действительно обратился с просьбой написать заявление об увольнении причем якобы без объяснений причин или жалоб на его работу.
«Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте. И буквально утром понедельника я о своем увольнении, как о решенном уже вопросе, узнаю по трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован», - отметил Спасибко.
Он также высказал свои предположения касательно причин конфликта с мэром.
«Как мне стало известно из СМИ, причиной моего возможного увольнения стало непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города. С марта 2019 ответственным за подготовку генерального плана для принятия является заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп и эту информацию можно отследить по протоколам поручений. То есть по этой логике уволить необходимо другого заместителя. А я не хочу быть человеком, на которого возлагают ответственность за провалы, которые я не совершал», - заявил чиновник.
«В результате мы получили распоряжение №1677 от 20.09.2019, из которого видно, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель. Возможно перераспределение сфер влияния и было основной целью всех этих действий», - предположил он.
Напомним, что ранее об отказе увольняться заявил другой заместитель мэра столицы Дмитрий Давтян.
23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.
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