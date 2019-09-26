Синоптики обнародовал прогноз погоды на октябрь

Средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7° тепла, что около средних многолетних значений.
Ожидается, что в октябре в Украине выпадет 32-65 мм осадков, в горных районах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений.
Отметим, что 27 сентября в Украине потеплеет, температура воздуха поднимется до +20 градусов.
«В течение дня температура воздуха составит +15+20 градусов. На севере еще будет свежее, +12+17 градусов, что также не мороз», — написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В пятницу дожди пройдут на западе и юге, на остальной территории будет сухо.
В Киеве 27 сентября будет достаточно тепло, днем около +15 градусов. На выходных потеплеет до +18 +20 градусов. В субботу в столице будет сухо, а в воскресенье прогнозируют дожди.
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