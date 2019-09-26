В ЕС напомнили, что помощь Украине обусловлена выполнением строгих условий

Финансовая помощь Евросоюза Украине основана на строгих условиях по реализации реформ, за которыми Брюссель внимательно следит. Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК), комментируя по просьбе журналистов июльский телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленском, в ходе которого американский лидер критиковал объем помощи Украине со стороны ЕС.

«Наша поддержка основана на строгих условиях по выполнению реформ. И мы очень внимательно следим за этими реформами», — сказал он.

При этом представитель Еврокомиссии подчеркнула, что пакет помощи ЕС Украине является беспрецедентным по объему. «Важно сказать, что поддержка ЕС Украине является беспрецедентной, это был самый большой пакет в истории Евросоюза», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским критиковал страны Европы за оказание, по его мнению, недостаточного содействия Украине. Это следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы беседы.