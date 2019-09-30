Каждая третья гривна в бюджете уходит на погашение долгов

Премьер-министр Алексей Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать «рекордные долги».
Об этом она сказал на брифинге для журналистов.
«Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов... Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили», — заявил премьер.
Он также рассказал, что Кабинет министров на заседании 29 сентября одобрил Программу действий правительства и готов ее представить.
«На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, и очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат», — сказал он.
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