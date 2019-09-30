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Кабмин обнародовал план превращения Украины в «страну в смартфоне»

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Кабмин обнародовал план превращения Украины в «страну в смартфоне»

Приоритетной целью Министерства цифровой трансформации Украины является обеспечение населению доступа ко всем публичным услугам в режиме онлайн, к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах и на международных автодорогах, а также к обучению цифровым навыкам.

Об этом говорится в тексте программы деятельности правительства (проект постановления Верховной Рады № 2186), обнародованном на официальном сайте парламента, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту программы, для Минцифры определены следующие показатели эффективности: обеспечение онлайн-доступа к100% государственных услуг, а также достижение показателя в 60% использования населением онлайн-госуслуг.

Минцифры планирует провести инвентаризацию всех услуг, предоставляемых госорганами гражданам и бизнесу, устранить часть неэффективных, а остальные оптимизировать и перевести онлайн. Также планируется развитие современных электронных способов идентификации личности , таких как Smart ID и создание единого портала услуг.

В сфере обеспечения доступа украинцев к интернету показателями эффективности работы Минцифры определены: процент международных автодорог и населенных пунктов, покрытых высокоскоростным интернетом (скорость — не менее 30 Мбит/с).

Министерство должно определить современные параметры качества доступа и законодательно утвердить право граждан на скоростной интернет, а также создать Фонд обеспечения интернета в регионах.

В части обеспечения доступа украинцев к программе развития цифровых навыков планируется, что она охватит более 6 млн жителей страны, при этом 70% граждан, прошедших программу, должны овладеть навыками на базовом уровне.

«Инвестиции в развитие цифровых навыков населения является одним из приоритетов нашего правительства... Поэтому мы планируем создать инфраструктуру, которая позволит украинцам массово повышать уровень своих цифровых навыков. Для этого мы планируем создать онлайн-платформу дистанционного обучения цифровым навыкам и открыть доступные офлайн-хабы по всей стране», — говорится в тексте документа.

Минцифры также планирует запустить информационную кампанию по популяризации платформы дистанционного обучения цифровым навыкам для населения.

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В документе подчеркивается, что программа деятельности Кабмина является набором приоритетных целей текущего состава правительства и направлена преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что Кабинет министров на текущей неделе представит в Верховной Раде план деятельности правительства.

Кабмин, электронные услуги, Министерство цифровой трансформации
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