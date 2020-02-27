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Основатель PowerCode Владислав Савченко: доля IT в ВВП Украины должна превысить 10%

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Основатель PowerCode Владислав Савченко: доля IT в ВВП Украины должна превысить 10%

Об изменении бизнес-моделей под воздействием технологий, перспективах цифровой трансформации Украины, борьбе с коррупцией благодаря IT-решениям — говорим с основателем PowerCode и партнером Форума Level UP Ukraine 2020 Владиславом Савченко.

— PowerCode уже работает с компаниями из США, Германии, Англии, Австралии и других стран. Что вы предлагаете вашим клиентам?

— Самым мощным пунктом нашей деятельности является разработка веб и мобильных приложений. Продукт такого рода пользуется сильным спросом на IT-рынке.
Мы, в свою очередь, стараемся сделать его уникальным и всегда креативно подходим к поставленной задаче.

Что касается идей для создания уникального дизайна приложений и сайтов, наша команда любит покреативить, но мы всегда учитываем все пожелания и мысли клиента.

Рекламный рынок состоит из брендов, которые борются за первенство и желают выделиться из толпы с помощью оригинальной айдентики и таким образом, привлечь миллионы покупателей.

Брендинг продуктов — один из пунктов нашей деятельности. Сюда относится разработка брендбука, которая увеличивает узнаваемость бренда, разработка логотипа, нейминг.

Мы также предоставляем DevOps сервис. Это уникальный метод, который помогает повысить скорость производства продукта. С помощью данного сервиса мы оптимизируем все IT-процессы, улучшаем разработку и безопасность программного обеспечения.

Тестирование. Очень немаловажный пункт, который помогает не только убедиться в том, что продукт сделан качественно, но и в том, что продукт достаточно защищен от кибер атак.

Последним пунктом хочу назвать именно тот, с которого просто необходимо начинать разработку продукта — это бизнес-аналитика. Прежде, чем врываться в рынок, где со всех сторон окружают конкуренты, стоит убедиться что вы и ваш продукт к этому готовы. А если нет, то подготовиться.

Наши двери всегда открыты, и наш клиент всегда может рассчитывать на нашу консультацию, если необходимо проанализировать или проконсультировать в сфере IT-развития бизнеса.

— Вы активно поддерживаете инициативы Министерства цифровой трансформации. В чем заключается ваше сотрудничество?

— Да, Вы совершенно правы, мы активно поддерживаем инициативы Министерства цифровой трансформации. Среди которых переход общественных услуг в онлайн, доступ к высокоскоростному интернету для каждого, обучение 6 млн украинцев цифровым навыкам, а также повышение доли IТ в ВВП страны до 10% и др.

На данном этапе мы сотрудничаем в области рекрутинга и повышения диджитал образованности населения Украины. Для реализации проектов Министерства мы проводим поиски и тщательный отбор кандидатов на такие позиции как бизнес-аналитик, тестировщик, iOS разработчик, Android разработчик, DevOps.

На основе нашей IТ школы Powercode Academy планируем создать оффлайн-хабы, куда смогут приходить люди для повышения диджитал образованности. Причём стоит задача обучить людей в возрасте от 30 лет до 60+.

На уже существующей платформе https://osvita.diia.gov.ua/ можно просматривать ряд обучающих видеороликов. От базовых — как пользоваться смартфоном, компьютером и планшетом — до более продвинутого уровня.

— Построение эффективной коммуникации между властью, бизнесом и обществом — главная цель прошедшего форума Level Up. Как цифровая трансформация государства может способствовать достижению этой цели?

— Напрямую. Не может быть коммуникации без средств коммуникации, которые появятся именно благодаря цифровой трансформации. Например, проект ДИЯ — это самая настоящая цифровая трансформация. Да, это только начало, но проект уже решил многие насущные вопросы и облегчил процессы.

Технологии дают широчайшие возможности, но это всего лишь инструмент. А вот в правильных руках он способен вершить революции, в хорошем смысле этого слова.

— Как современные информационные технологии могут упростить ведение бизнеса в Украине?

— А почему могут упростить? Если они ведь уже упростили. Я считаю, что технологии за последние 10 лет полностью изменили все аспекты ведения бизнеса.

Если говорить более конкретно, я приведу несколько примеров:

Во-первых, это появление так называемой мобильности. Только с помощью смартфона или ноутбука можно легко решить миллион задач сразу: от построения коммуникаций внутри компании до выяснения спорных или срочных вопросов с клиентами, которые находятся разных странах.

Во-вторых, ценность и популярность современных технологий выросла в разы.
Это тот случай, когда их стоимость полностью окупается: приносит прибыль, помогает решить сложные задачи.

Абсолютно все компании давно привыкли к комфорту и пользуются программным обеспечением, которое оптимизирует и существенно облегчает ведение бизнеса.

Имидж онлайн на социальных платформах стал немаловажен для каждого крупного бренда или компании, так как именно социальным сетям сейчас больше доверяют люди и от них зависит репутация бизнеса.

Омниканальность, голосовой поиск, локальный поиск и т.п. давно уже начали менять поведение потребителя, и всё больше и больше людей отдают предпочтение онлайн покупкам через е-commerce сайты (веб-сайты онлайн магазинов), приложения по типу Shafa (если брать в рамках нашей страны), соц.сетях (Instagram — сплошная торговая площадка). И это удобно. Даже в моей семье как минимум 50% покупок совершаются онлайн. Тут тебе ни парковок, ни очередей на кассах. Онлайн можно легко сравнить цены на один и тот же товар, предлагаемые разными продавцами. Оффлайн так не выйдет. Придется потратить уйму времени, чтобы посетить все точки продажи и убедиться, что выбираешь выгодный для себя вариант. Время — ценнейший ресурс и его можно потратить куда полезнее, чем в погоне за банальной но необходимой вещью.

На самом деле, это очень простой вопрос, но очень ёмкий. Мне кажется, можно бесконечно перечислять все те преимущества, которые технологии дают современному бизнесу. И пока я буду их перечислять, кто-то где-то придумает очередное ПО, которое сделает нашу жизнь лучше, ярче, проще.

— Борьба с коррупцией уже долгие годы стоит на повестке дня украинской политики. Какие решения этой проблемы могут предложить IT-компании?

— Что может предложить сегодня IT-бизнес? Работы непочатый край. Нужно навести порядок в государственных реестрах. Общество должно знать, чем мы реально владеем.

Каждый гражданин должен знать, чем владеет конкретно он. Нужна верификация информации, которая в них содержится. Потому что искажение такой информации открывает путь рейдерам и мошенникам.

А впереди — введение рынка земли. Нужно иметь четкий электронный кадастр.

Нужны программные решения для создания внутренних сетей в органах исполнительной власти, (например в НАЗК — связать их с уполномоченными на местах) в местной власти.

Нужно распространить на периферию опыт создания центров административных услуг в столице и некоторых областных центрах. Нужно связать сетями Киев, областные, районные центры, и местные общины (громады). Сегодня живые очереди и личное общение «просителя» с чиновником должно уйти из нашей культуры.

Таким образом IT-компании являются участниками процесса внедрения «надлежащего управления» и помогают убрать действие коррупционных факторов.

Государственные органы и IT-компании должны предлагать что-то взаимно: мы хотели бы иметь список потребностей тех или иных органов, но одновременно могли бы что-то предлагать сами. Нужно больше медиа- площадок для обсуждения этих вопросов, для того чтоб сформировать запросы.

Я думаю, что у этой темы должен быть модератор — и Кабинет Министров Украины, новое Министерство цифры должны стать стейкхолдерами, чтоб государственно-приватное партнерство наполнилось живым смыслом.

— Как украинский IT-сектор может помочь достижению еще одной цели правительства — обеспечению стремительного экономического роста?

— Я скажу сразу, что экономика нашей страны не может развиваться на одной отрасли, то бишь только на IT.

У нас очень сильный агросектор, который также должен приносить стабильный доход и каждая отрасль в Украине имеет огромный потенциал.

За счет экспорта компьютерных услуг и качественной рабочей силы, IT-сектор, по некоторым данным, приносит ежегодно 5$ млрд. Более 4% ВВП Украины сейчас занимает именно IT-сфера. Разве это не показатель экономического роста? И я  уверен, эти цифры будут расти.

— Почему Вы стали партнером масштабного мероприятия Level Up Ukraine 2020?

21 февраля в Киеве состоялся форум Level UP Ukraine 2020, где мы выступили как официальный IT партнер. Для форума мы разработали сайт, мобильное приложение и Telegram бота.

Level UP Ukraine — это площадка для взаимодействия бизнеса, власти и общества. На форуме договариваются о партнерстве, делятся возможностями и взаимодействуют для усиления экономики Украины.

Мы получили большое удовольствие от участия, познакомились с интересными людьми и зарядились энергией для дальнейших свершений.

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Также мы провели презентацию нашего нового приложения для развития навыков рисования у детей. Приложение побуждает правильно нарисовать предмет, изображенный на дисплее смартфона. Когда рисунок готов, ребенок может сфотографировать его через приложение и получить результат. Если ребенок достигает хорошего или отличного результата, приложение награждает его коротким мультфильмом. В случае «неплохого» результата приложение побуждает молодого пользователя попробовать еще раз.

Мы стали партнером, потому что мы поддерживаем инновационные направления и нам интересно развитие экономики Украины и IT сектора. Авторы этого бизнес-форума проделали огромный пул работы, и я считаю, что они идут к прекрасной цели, к той цели, к которой идём и мы. Участие в форуме стало для нас хоть и не первым, но очень значимым шагом навстречу диджитализации нашего государства. И мы не собираемся останавливаться на этом.

цифровая экономика, Министерство цифровой трансформации, Level Up Ukraine, PowerCode, Владислав Савченко
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