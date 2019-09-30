Кабмин собирается снизить вдвое монополизацию 5 основных отраслей

Кабинет министров Украины планирует создать Фонд национального благосостояния, увеличить рентабельность активов (RoA) госпредприятий до 5% в 2024 году и провести проверку субъектов пяти крупнейших рынков на наличие монопольных злоупотреблений.
Такие планы заложены в программе деятельности правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в частности, планирует привлечь больше доходов от управления государственной собственностью за счет RoA государственных предприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году и уменьшения доли государства в экономике до 5%. Кроме того, более тысячи неэффективных госпредприятий, согласно программе Кабмина, будет ликвидировано.
«Мы будем содействовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию — она позволит передать сотни субъектов хозяйствования госсектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию», — отмечается в планах правительства и уточняется, что благодаря этому министерства смогут сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью.
Также планируется сформировать набсоветы на стратегических предприятиях и создать Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия.
«Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов», — считают в Кабмине.
В планах правительства — корпоратизировать все госпредприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества.
Помимо этого, с целью защиты от злоупотреблений монопольным положением планируется усилить институциональную способность и политическую независимость Антимонопольного комитета и создать инструмент принудительного разделения монополий.
«Мы разработаем действенный инструмент принудительного разделения монополий. Субъекты пяти крупнейших рынков будут проверены на наличие монопольных злоупотреблений и в случае необходимости будут запущены процессы разделения», — обещают в Кабмине.
Кабмин также планирует упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты, для граждан и бизнеса, и разработать порядок введения госрегулирования цен на товары монополистов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016