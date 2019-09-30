В Кабмине обещают безвизовый режим с Науру, Палау и Ямайкой

Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.
«Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта — залог открытие мира для украинцев, повышенич уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав», — указано в программе.
За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.
Также в 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.
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