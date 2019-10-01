Google создал возможность побродить по Версалю в одиночестве

Редкая возможность прогуляться по залам Версальского дворца, не заполонённым туристами, появилась у владельцев VR-шлемов HTC Vive и Oculus Rift благодаря Google. Поисковик в сотрудничестве с администрацией музея создали приложение с виртуальной экскурсией по дворцу Людовика XIV.

Всего для проекта были отсняты и трансформированы в подробные трехмерные объекты интерьеры 21 зала — поверхности (считая стены и потолки) общей площадью в 36 000 квадратных метров. Также были оцифрованы многие карины и скульптуры, которые пользователи VR-шлемов смогут рассмотреть в мельчайших деталях.

Отснятые данные заняли около четырёх терабайт. В приложении можно посетить апартаменты короля и королевы, Королевский оперный театр, Королевскую часовню, Зеркальный зал и другие помещения дворца. Приложение доступно для Windows бесплатно на платформе Steam.