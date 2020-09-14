Facebook случайно рассекретил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2

Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 «утекли» в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту неделю, напоминает The Verge.
Шлем станет заменой популярной модели Oculus Quest. Аппаратной платформой стал чипсет Qualcomm Snapdragon XR2, который специально создан для устройств дополненной и виртуальной реальности. Совокупное разрешение двух экранов (по одному на глаз) составит 4K при частоте обновления в 120 Гц. Гарнитура получит накопитель на 256 ГБ и оперативную память 6 ГБ.
Кроме того, здесь будет реализована 3D-звук для полного погружения в виртуальную реальность. Изменят и контроллеры, которые смогут еще точнее позиционироваться в пространстве, оказавшись в руках пользователя, а в некоторых сценариях управлять VR можно будет и без них.
Компания Facebook, который и владеет компанией Oculus, собирается представить шлем на мероприятии Facebook Connect уже 16 сентября. Цена устройства может достигнуть отметки в 400 долларов.
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