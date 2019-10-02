Войти
Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
резонанс
Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»
позиция
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

Украинцам обещают еще несколько «летних» дней, а затем похолодание

187
Украинцам обещают еще несколько «летних» дней, а затем похолодание

В Украине в среду осадков не ожидается, температура днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23° на Закарпатье и Прикарпатье до 26°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра также без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 18-23°.

Согласно прогнозу, 3 октября облачно с прояснениями, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, на востоке страны 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных и Днепропетровской областях до 26°.

4 октября облачно с прояснениями, временами дожди, лишь в западных и ночью и в восточных областях без осадков; температура ночью 6-11°, на западе 3-8°, в южной части 10-15°, днем 9-14°, на юге и востоке 15-20°; в Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла. Ветер 3 октября преимущественно южный, 7-12 м/с, 4 октября северо-западный 5-10 м/с.

На Киевщине 3-4 октября облачно с прояснениями. Временами дождь, только ночью 3 октября без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 3 октября ночью 8-13°, днем 18-23°; 4 октября ночью 6-11°, днем 9-14°.

5 октября ночью в восточной, днем в западной части ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 6 октября небольшие, местами умеренные дожди, ночью в восточных, днем в западных областях без осадков. Температура ночью 3-9°, днем 6-12°; в южной и восточной части ночью 7-12°, днем 11-17°.

Читайте также: Умер композитор, написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Карпатах днем 5 октября и ночью 6 октября дождь с мокрым снегом, в остальное время без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла.

В столичном регионе 5 октября без осадков; 6 октября небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 3-8°, днем 6-11°.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 октября 2019
Вторник, 1 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016