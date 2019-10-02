Украинцам обещают еще несколько «летних» дней, а затем похолодание

В Украине в среду осадков не ожидается, температура днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Облачно. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23° на Закарпатье и Прикарпатье до 26°", - говорится в сообщении.
В Киеве и области завтра также без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 5-10°, днем 18-23°.
Согласно прогнозу, 3 октября облачно с прояснениями, в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, на востоке страны 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных и Днепропетровской областях до 26°.
4 октября облачно с прояснениями, временами дожди, лишь в западных и ночью и в восточных областях без осадков; температура ночью 6-11°, на западе 3-8°, в южной части 10-15°, днем 9-14°, на юге и востоке 15-20°; в Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла. Ветер 3 октября преимущественно южный, 7-12 м/с, 4 октября северо-западный 5-10 м/с.
На Киевщине 3-4 октября облачно с прояснениями. Временами дождь, только ночью 3 октября без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 3 октября ночью 8-13°, днем 18-23°; 4 октября ночью 6-11°, днем 9-14°.
5 октября ночью в восточной, днем в западной части ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 6 октября небольшие, местами умеренные дожди, ночью в восточных, днем в западных областях без осадков. Температура ночью 3-9°, днем 6-12°; в южной и восточной части ночью 7-12°, днем 11-17°.
В Карпатах днем 5 октября и ночью 6 октября дождь с мокрым снегом, в остальное время без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла.
В столичном регионе 5 октября без осадков; 6 октября небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 3-8°, днем 6-11°.
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