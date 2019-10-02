Умер композитор, написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

На 85-м году жизни умер грузинский композитор Гия Канчели. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» и грузинский «Первый канал» со ссылкой на членов семьи композитора.

Как отмечает «Рустави 2», последнее время Канчели серьезно болел и проходил лечение за границей. Свой последний день рождения 10 августа он встретил в больнице. Большую часть времени он жил в Бельгии.

Широкой публике Канчели был известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелии. Но к числу работ Канчели относились и большие симфонические произведения.