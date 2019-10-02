Visa и Mastercard передумали помогать Facebook разрабатывать криптовалюту Libra

Корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других финансовых компаний намерены отказаться от сотрудничества с компанией Facebook в деле разработки электронной валюты Libra.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, причиной для вероятного отказа в финансировании послужила критика разрабатываемой компанией криптовалюты со стороны американских и европейских властей.

Так, министр финансов США Стивен Мнучин в июле отметил, что американская администрация «выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что Libra, по его мнению, будет иметь «низкую стабильность и надежность».

Министры финансов стран G7 предупредили, что криптовалюта от Facebook может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

Напомним, Facebook в июне текущего года объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как отправить текстовое сообщение на телефон.

Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, заявили ранее о том, что намерены вложить по 10 миллионов долларов в создание консорциума, который будет управлять Libra.