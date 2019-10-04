О программе правительства

Сила программы экономических преобразований состоит в ее концептуальной целостности. Она должна являться логичным и внутренне непротиворечивым документом, объединившим в себе всю мощь современного теоретического экономического знания.
В нормальной правительственной программе должно быть:
— проанализировано существующее положение вещей в мировой экономике;
— исследовано — благодаря чему ведущие экономики достигли мирового лидерства;
— сообщено о состоянии украинской экономики в текущий момент;
— проанализированы причины отставания украинской экономики;
— заявлено об инструментах и методах улучшения состояния экономики Украины с учетом мирового опыта и украинской специфики.
Вы это увидели в программе правительства? Я не увидел.
Совсем нехорошо то, что это могло быть сделано авторами программы специально, чтобы избежать наказания за отсутствие результатов.
Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем...
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