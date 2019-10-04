О программе правительства

Сила программы экономических преобразований состоит в ее концептуальной целостности. Она должна являться логичным и внутренне непротиворечивым документом, объединившим в себе всю мощь современного теоретического экономического знания.

В нормальной правительственной программе должно быть:

— проанализировано существующее положение вещей в мировой экономике;

— исследовано — благодаря чему ведущие экономики достигли мирового лидерства;

— сообщено о состоянии украинской экономики в текущий момент;

— проанализированы причины отставания украинской экономики;

— заявлено об инструментах и методах улучшения состояния экономики Украины с учетом мирового опыта и украинской специфики.

Вы это увидели в программе правительства? Я не увидел.

Совсем нехорошо то, что это могло быть сделано авторами программы специально, чтобы избежать наказания за отсутствие результатов.

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем...