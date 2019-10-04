В США мужчина отсудил $750 тысяч у любовника своей жены

В американском штате Северная Каролина суд вынес решение в пользу мужчины, который узнал об измене своей супруги: любовник должен будет выплатить ему $750 тыс. Об этом сообщает канал WITN со ссылкой на истца Кевина Ховарда.

Мужчина, подавая в суд на любовника своей супруги, воспользовался законом, в котором говорится о «целенаправленных вмешательствах в брачные отношения». Этот закон отменен в большинстве американских штатов, но продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Северной Каролине, на Гавайских островах, в Юте и Южной Дакоте.

Ховард прожил в браке с супругой 12 лет, однако однажды она попросила его о разводе. В попытке сохранить отношения пара отправилась к семейному психологу. Ховард решил нанять частного детектива, который и выяснил, что жена его нанимателя изменяет ему с коллегой по работе.

Сам Ховард указал, что подал в суд не из-за денег. «Я подал иск, потому что чувствую, что очень важно понимать святость брака, особенно в наши дни», — заявил он.

К настоящему времени супруги уже развелись.