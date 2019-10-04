Генпрокуратура пересматривает дела по Burisma, в том числе касающееся Хантера Байдена

Эпизод с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которого был также сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров украинской газовой компании, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
«Сейчас мы проводим аудит производств, которые ранее осуществлялись Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании, таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты, или раздроблены, или расследовались раньше, с тем чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.
Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, генпрокурор сказал: «Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура — вне политики».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016