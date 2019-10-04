Генпрокуратура пересматривает дела по Burisma, в том числе касающееся Хантера Байдена

Эпизод с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которого был также сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров украинской газовой компании, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Сейчас мы проводим аудит производств, которые ранее осуществлялись Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании, таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты, или раздроблены, или расследовались раньше, с тем чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, генпрокурор сказал: «Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура — вне политики».