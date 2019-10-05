Принц Гарри подал в суд на две газеты

Герцог Сассекский принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов The Sun и Daily Mirror. В исках он обвинил журналистов газет в прослушивании его голосовой почты. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается в публикации, принц Гарри обвиняет редакции обеих газет во взломе его мобильного телефона. Интересы принца представляет юридическая фирма Clintons, которая имеет богатый опыт предъявления претензий, касающихся взломов телефонов. В конечном итоге юристы этой фирмы добивались существенных выплат в пользу своих клиентов, утверждает газета.

Букингемский дворец подтвердил The Guardian, что в Верховный суд были поданы иски о предполагаемом незаконном перехвате сообщений голосовой почты принца Гарри.

Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу. Публикация этого письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений актрисы с отцом, который не присутствовал на ее свадьбе, состоявшейся 19 мая 2018 года.

Принц Гарри, комментируя иск против The Mail on Sunday, сказал: «К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет безжалостную кампанию, не задумываясь о последствиях». При этом он отметил, что эта кампания усилилась в последний год.

В свою очередь, руководство The Mail on Sunday заявило о намерениях решительно отстаивать свои права в суде. «Мы категорически отрицаем, что письмо герцогини было каким-либо образом отредактировано, что изменило его смысловое содержание», — говорилось в заявлении редакции.