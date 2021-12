Британский таблоид потерпел поражение в судебной тяжбе с Меган Маркл

Британский таблоид The Mail on Sunday признал поражение в затяжной судебной тяжбе с Меган Маркл — супругой британского принца Гарри. В воскресенье издание поместило на первой и третьей полосах информацию о решении суда, ранее признавшего, что издательский дом Associated Newspapers, которому принадлежит газета, нарушил авторские права Меган, когда в 2019 году без разрешения опубликовал текст ее письма отцу.

«Герцогиня Сассекская выиграла дело против Associated Newspapers о нарушении авторских прав в результате публикации статей в The Mail on Sunday и The Mail Online. ...Достигнута договоренность о финансовой компенсации», — сообщает издание.

Размер выплат, которые получит Маркл, не разглашаются. Ранее суд постановил, что Associated Newspapers должен будет покрыть все ее судебные издержки, которые в марте этого года превысили £1,5 млн (около $2,1 млн) и с тех пор увеличились.

Британские обозреватели указывают, что публикация пришлась на период рождественского затишья, когда тиражи газет снижаются до минимума, и исчерпывается четырьмя предложениями, набранными мелким шрифтом.

Публикация выдержек из письма Маркл в феврале 2019 года стала очередным витком скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, состоявшейся 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь прервала с ним все отношения. Он же передал The Mail on Sunday текст письма, в котором герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.

В октябре 2019 года Маркл подала в суд на Associated Newspapers, а в феврале этого года Высокий суд Лондона вынес первое решение в ее пользу, признав действия таблоида вторжением в частную жизнь герцогини Сассекской. Через три месяца суд подтвердил, что права на письмо принадлежат именно ей, хотя выверять формулировки супруге принца помогал один из советников. Точка в деле была поставлена в начале декабря, когда была отклонена апелляция издателя, который пытался оспорить частный характер послания, утверждая, что Маркл рассчитывала на его публикацию в газетах. Хотя у Associated Newspapers оставалась возможность обратиться в вышестоящую инстанцию, воскресная публикация говорит о том, что этого уже не произойдет.

Принц Гарри и его жена американка Меган Маркл уже почти два года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. После этого они дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружение в расизме и равнодушии к проблемам супругов, при этом не назвав имен.

Герцог и герцогиня переехали в США, приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывают подрастающего сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix.