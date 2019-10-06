Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы про супергероев

Американский режиссер Мартин Скорсезе подверг критике супергеройские фильмы, в том числе — производства киностудии Marvel Studios, заявив, что не считает их настоящим кино. Своими соображениями режиссер поделился в беседе с британским журналом Empire.

«Я их не смотрю, — сказал он в ответ на вопрос о том, как он относится к фильмам о супергероях. — Знаете, я пытался. Но это не кино».

«Честно говоря, учитывая даже то, насколько качественно они сделаны и как хорошо выполняют актеры свои задачи в поставленных условиях, самое лестное, что я могу о них сказать — они похожи на парк развлечений, — указал режиссер. — Это не имеет ничего общего с кино, в котором люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями».

За высказываниями режиссера последовала реакция со стороны представителей киноиндустрии. «Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых кинодеятелей из числа ныне живущих. Я был в ярости, когда люди ополчились на „Последнее искушение Христа“ (фильм Скорсезе, 1988 — прим. Ред.), даже не посмотрев саму картину. И мне жаль наблюдать за тем, как теперь он сам в такой же манере судит о моих фильмах», — написал в Twitter режиссер Джеймс Ганн, создавший для Marvel серию фильмов «Стражи Галактики» (2014, 2017).

«Но даже с учетом этого я всегда буду любить Скорсезе и останусь благодарен ему за вклад в кино, — подчеркнул Ганн. — Жду не дождусь, когда посмотрю его фильм «Ирландец».

Премьерным показом нового фильма Скорсезе открылся кинофестиваль в Нью-Йорке (27 сентября — 13 октября), критики в позитивном ключе отреагировали на новую картину мастера. 1 ноября «Ирландец» выйдет в прокат в некоторых американских кинотеатрах, а общемировая премьера состоится 27 ноября, когда фильм станет доступен для подписчиков стримингового сервиса Netflix. Ограниченный кинопрокат позволит фильму претендовать на престижные премии в киноиндустрии, включая главную награду Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

76-летний Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых «Таксист» (1976), «Бешеный бык» (1980), «Славные парни» (1990), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2009) снискали признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и другие.