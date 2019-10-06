Трамп рассказал, кто был инициатором звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам из палаты представителей, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но в итоге сделал это по настоянию главы американского Минэнерго Рика Перри, пишет Axios со ссылкой на источники.

Такое заявление Трамп сделал в ходе беседы с законодателями в пятницу, 5 октября.

«Немногие знают об этом, я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Рик попросил меня. Что-то насчет терминала СПГ (сжиженный природный газ. — Ред.)», — пересказал один из собеседников издания слова Трампа.

Речь идет о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, который прошел в конце июля. В сентябре стало известно, что сотрудник разведки доложил своему начальству о попытке президента добиться иностранного вмешательства в выборы 2020 года и расследования против своего политического противника. Демократы в палате представителей инициировали процедуру импичмента.

Из стенограммы разговора, которую Белый дом обнародовал уже после начала процедуры, следует, что Трамп и Зеленский обсуждали возможность возобновления расследования против украинской компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего участвовать в выборах. Сам Зеленский заявлял, что на него никто не давил, а Трамп называл ситуацию вокруг их беседы «охотой на ведьм».