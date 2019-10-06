Нидерланды больше не будут использовать название Голландия

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия и в дальнейшем будет использовать лишь Нидерланды. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Нидерландов.

По ее словам, стране необходим более унифицированный и скоординированный национальный бренд. «Мы хотим представитель Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну», — отметила она.

Пресс-секретарь рассказала, что правительство пришло в этом вопросе к соглашению с Советом по туризму, профсоюзами и частными организациями. Механизм по отказу от названия Голландия будет запущен в конце этого года, уточнила она.

Как сообщает The Guardian, власти Нидерландов намерены подобным маневром стимулировать экспорт, туризм и спорт. Их не устраивает то, что страна чаще всего ассоциируется с употреблением наркотиков и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Газета пишет, что название Нидерланды будет активно использоваться на Олимпийских играх в Японии и песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме, что позволит стране улучшить свой глобальный имидж.

Северная и Южная Голландия — только две из двенадцати провинций современных Нидерландов.