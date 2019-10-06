Байден назвал Трампа непригодным для должности президента

Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на президентский пост, назвал лидера страны Дональда Трампа «совершенно непригодным» для своей должности, заявив, что он злоупотребляет своими полномочиями для продвижения личных интересов, сообщается в авторской статье Байдена, опубликованной в газете Washington Post.
«Всему есть предел. Каждый день — по-видимому, каждые несколько часов — появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно непригоден для того, чтобы быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов», — написал Байден.
По словам Байдена, Трамп «не понимает огромной ответственности, которая требуется от всех тех, кто занимает должность президента Соединенных Штатов».
«Он видит только власть, и то, как она может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу», — заявляет он.
«Президент Трамп, похоже, не может говорить правду — ни о чем. Он клевещет на любого, в ком видит угрозу. Вот почему он так лихорадочно проталкивает откровенную ложь, изобличенные теории заговора и клевещет на меня и мою семью», — написал Байден.
«Трампу и всем тем, кто способствует его злоупотреблениям властью и всем особым интересам, финансирующим его нападения на меня: пожалуйста, знайте, я никуда не уйду. Ты не уничтожишь меня и не уничтожишь мою семью. В ноябре 2020 года я собираюсь побить тебя как барабан», — добавляет Байден.
Ранее американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что «Китай должен начать расследование в отношении Байденов». До этого Трамп заявлял, что Байден-младший «получал миллионы от Украины и Китая».
Представители Демократической партии в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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