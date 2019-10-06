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В начале недели в Украине будет сухо и прохладно

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В начале недели в Украине будет сухо и прохладно

В ближайшие сутки, 7 октября, на территорию Украины будет перемещаться холодная преимущественно сухая воздушная масса с северо-востока, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь в южной части утром, днем дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных, северных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных и восточных областях 9-14°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 2-4°, днем температура 1-3° тепла.

В Киеве — без существенных осадков, ночью заморозки воздухе 0-3°, днём 7-9°тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 октября самая высокая температура днем была 26,3 в 1966г, самая низкая ночью −4,2 в 1939г.

На 8 октября синоптики прогнозируют без осадков, лишь в восточной части страны дождь. Ветер юго-западный, на юге и востоке северный, 5-10 м/с.

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Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; температура воздуха днём 7-12° тепла.

В Киеве на 8 октября прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем около 10° тепла.

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