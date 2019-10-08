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Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Святашу

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Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Святашу

Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств "Уксиббанка" бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины".

По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрии Святаше.

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Следствие установлено, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" в качества кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

прокуратура, Дмитрий Святаш
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