Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Святашу

Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств "Уксиббанка" бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины".

По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрии Святаше.

Следствие установлено, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" в качества кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 миллиарда гривен.