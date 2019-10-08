Соперник украинского боксера Усика провалил допинг-тест накануне боя

Соперник бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика по дебютному бою в супертяжелом весе голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест накануне поединка. Об этом сообщает промоутер Усика Эдди Хирн в своем Twitter.

Бой Усик — Спонг был запланирован на 12 октября в Чикаго.

«Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) сообщило нам, что допинг-тест Тайрона Спонга показал положительный результат. Его проба была отправлена в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. Подробная информация будет опубликована позднее, у нас есть резервные соперники», — говорится в сообщении.

В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. На счету 34-летнего Спонга 14 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.