Boeing вложит $20 млн с сферу космического туризма

Американская корпорация Boeing инвестирует $20 млн в компанию Virgin Galactic, целью которой является отправление в космос туристов. Информация об этом опубликована на сайте Boeing.
«Стратегические инвестиции Boeing нацелены на коммерциализацию космоса и расширение доступа клиентов к безопасным, эффективным и экологически ответственным новым видам транспорта», — говорится в сообщении. Работа с Virgin Galactic ускорит процесс развития космического туризма, считают в компании.
Virgin Galactic инвестировала $ 1 млрд в создание многоразовых систем транспортировки человека в космос, напоминают авторы сообщения.
Virgin Galactic была основана в 2004 году миллиардером Ричардом Бэнсоном. В феврале компания впервые отправила к границам космоса космоплан с пассажиром на борту. Корабль поднялся на 88 км над поверхностью Земли и успешно вернулся обратно.
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