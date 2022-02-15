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Virgin Galactic начинает продавать билеты на суборбитальные полеты

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Virgin Galactic начинает продавать билеты на суборбитальные полеты

Американская компания Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты с 16 февраля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

«Virgin Galactic сообщила сегодня, что начнет продажу билетов для широкой общественности с 16 февраля, предоставив возможность приобрести бронь на один из первых полетов», — говорится в сообщении. В компании ожидают, что к началу полетов в этом году билеты приобретут порядка 1 тыс. человек. Стоимость билета составляет $450 тыс. — $150 тыс. будущий космический путешественник должен заплатить сразу в качестве депозита, остальную сумму необходимо будет внести перед полетом.

Ранее сообщалось, что заявки на суборбитальный тур подали порядка 700 человек, среди желающих совершить полет назывались такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Согласно планам компании, коммерческие полеты начнутся в конце 2022 года. Это вызвано необходимостью модернизации самолета-носителя Eve и введения в строй второго космолета, получившего название Imagine. Предполагается, что с 2023 года уже действующий космолет Unity и Imagine будут совершать по три рейса с туристами в месяц.

Первый полет с четырьмя пассажирами на борту, среди которых был основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, Unity совершил 11 июля 2021 года. Самолет-носитель поднял космолет на высоту около 15 км, после чего аппарат отделился и включил свой реактивный двигатель. Unity достиг высоты 86 км. НАСА и ВВС США считают границей космоса 80 км, хотя по классификации Международной авиационной федерации она находится на высоте 100 км.

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У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости. Затем Unity спланировал и приземлился на посадочную полосу в штате Нью-Мексико, как обычный самолет. Весь полет — от взлета Eve до приземления — продолжался примерно час. Virgin Galactic — лишь одна из частных фирм, планирующих заниматься космическими турами: среди ее конкурентов американские Blue Origin и SpaceX.

Virgin Galactic
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