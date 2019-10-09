Глава Харьковской ОГА подала документы на пост замсекретаря СНБО

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Ее декларация о доходах за 2018 год обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Светличная задекларировала 2 квартиры (32,7 и 42,1 кв.м) и недостроенный гараж (15 кв.м) в Харькове, а также автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.
Согласно декларации, зарплата Светличной за 2018 год составила 214 тыс. 710 грн. Кроме того, глава ХОГА получила подарок от матери, Валентины Светличной, на сумму больше ее годовой зарплаты — 261 тыс. 560 грн. Светличная задекларировала денежные активы на счетах в Приватбанке ($358, 28 грн и 94 евро), а также наличные средства ($20 тыс., 7 тыс. евро и 100 тыс.грн).
Она указала, что была по совместительству профессором общеправовых дисциплин факультета № 6 в Харьковском национальном университете внутренних дел, но эта работа не оплачивалась.
Юлией Светличной 35 лет. Она возглавляет Харьковскую ОГА с 15 октября 2016 года.
6 сентября Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство приняло проект решения президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации, а также поддержало ее повторное назначение главой Харьковской ОГА. Президент Владимир Зеленский, однако, до сих пор не подписал соответствующие указы.
Как сообщалось, ранее народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Алексей Кучер подал электронную декларацию на должность главы Харьковской облгосадминистрации.
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