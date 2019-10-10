Нобелевскую премию дали польской писательнице с украинскими корнями

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год присудили польской писательнице Ольге Токарчук «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Об этом сообщается в официальном Твиттере премии.

Токарчук родилась в семье выходцев с Украины. Ныне живёт во Вроцлаве.

Нобелевская премия в области литературы 2019 года присуждена австрийскому драматургу Петеру Хандке за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта».