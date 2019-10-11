Украинцам обещают практически «летние» выходные

В Украине в пятницу, 11 октября, дожди пройдут в южных и восточных областях, температура — 13-18° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«11 октября переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура днем 13-18° тепла, в южной части 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В выходные, 12-13 октября, синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°; 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°.

В течение 14-15 октября осадков в Украине не ожидается. Температура ночью 5-11°, днем 16-22°.

В Киеве и Киевской области 11 октября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем 15-17°; по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

12-13 октября в Киеве сохранится сухая погода. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°.

Осадков в столице не ожидается и на протяжении 14-15 октября. Температура ночью составит 5-10°; днем 17-22°.