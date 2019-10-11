22 декабря в нескольких регионах пройдут местные выборы

Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

«Рассмотрев обращение 21-й областной государственной администрации, комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских)», — сообщил ЦИК в Facebook.

Начало избирательной кампании в этих ОТО назначено на 2 ноября.

По оценкам комиссии, в целом в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. человек.