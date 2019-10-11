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«Шоу в стиле Путина»: что западные СМИ написали о пресс-конференции Зеленского

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«Шоу в стиле Путина»: что западные СМИ написали о пресс-конференции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября провел пресс-конференцию на фудкорте, которая продолжалась больше 14 часов. Как оценивают пресс-марафон Зеленского западные СМИ?

The Guardian, Великобритания

«В последние две недели он столкнулся с протестами по поводу противоречивого мирного соглашения на украинском юго-востоке, невпечатляющим визитом МВФ и отставкой одного из реформаторов, членов Кабмина (по всей видимости, имеется в виду экс-глава СНБО Александр Данилюк. — Ред.).

Его администрация решила, что необходим широкий жест для того, чтобы возродить сюжет о молодом внесистемном президенте с рейтингом поддержки 70%.

Этот жест назначили на четверг, когда украинский президент провел пресс-конференцию, которую его офис назвал марафоном, длиной 14 часов, в присутствии 300 журналистов, который к концу выглядел больше как форсированный марш.

Зеленский принимал вопросы на фудкорте в отремонтированном здании оружейного завода «Арсенал», сидя за широким столом рядом с вывеской Oysters and Sparkling.

Место было тщательно выбрано, чтобы подчеркнуть открытость администрации. Спустя восемь часов с начала мероприятия мужчина в жилетке с надписью «эксперт» вручил Зеленскому награду за самую длинную пресс-конференцию — рекорд ранее принадлежал президенту Белоруссии.

Зеленский сказал, что готов расследовать роль Украины в американских выборах 2016 года, если будет официальный запрос от США. Он также сказал, что знал о необходимости встречи с Трампом, заявив, что американские отношения с Украиной «уставшие» и что американцы «хотели знать, куда ушли их деньги».

Но главный посыл Зеленского для США был такой: не впутывайте нас в это.

«Выбирайте своего президента сами», — сказал Зеленский американским репортерам в попытке занять нейтральную территорию относительно импичмента, объявленного демократами Трампу. «И по возможности, просим не вмешиваться в выборы в свободной Украине».

Reuters, Великобритания

«Бывший комедийный актер, который одержал полную победу на выборах в апреле несмотря на отсутствие политического опыта, 41-летний Зеленский оказался помимо своей воли втянут в политическую борьбу в Вашингтоне между Трампом и его оппонентами из Демократической партии.

Встреча в костюмах, без галстуков, переходящая с украинского на русский язык и иногда на английский завершилась после полуночи и периодически прерывалась криками протестующих с первого этажа.

Он говорил о своих отношениях с Игорем Коломойским, одним из богатейших людей Украины, чья затяжная борьба с властями за контроль над крупным банком повлияла на имидж страны в глазах иностранных инвесторов.

Он также обвинил Россию в откладывании саммита, призванного разрешить конфликт между Киевом и поддерживаемыми Россией силами на Донбассе, в котором за пять лет погибли более 13 тыс. человек.

Но пресс-конференция раз за разом возвращалась к роли Украины в деле об импичменте в США: Зеленский в какой-то момент склонил голову в притворном раздражении и ухмыльнулся очередному вопросу об этом».

The New York Times, США

«Когда две пожилые женщины начали кричать президенту Владимиру Зеленскому, прервав вопросы журналистов о летнем звонке президенту Трампу жалобами на мэра, молодой украинский лидер дал понять, каковы его приоритеты.

Господин Зеленский, чья партия носит название «Слуга народа», бросил журналистов и своего возмущенного пресс-секретаря и отошел выслушать женщин, указав своим помощникам записать информацию и определить, как решить их проблемы.

Сцена разворачивалась в ходе пресс-конференции длиной в день, которую господин Зеленский проводил на фудкорте в центре Киева как часть усилий по возвращению контроля над повесткой и привлечению внимания снова к внутренним приоритетам на фоне огненного шторма, окружающего его взаимодействие с Трампом.

Это не то, чего ожидал Зеленский, когда занял офис президента в мае. Популярный комедиант и актер, исполнявший на ТВ роль президента до того, как вступить в гонку за настоящее украинское президентство в прошлом году, господин Зеленский ждал, что будет вовлечен в жестокую борьбу с олигархами из-за повсеместной коррупции и столкнется лицом к лицу с российским президентом Владимиром Путиным.

Он пытался сфокусироваться на обсуждении насущных вопросов, для решения которых, как говорит и он и большинство украинцев, его и избрали: безудержная коррупция, разваливающаяся инфраструктура и война с поддерживаемыми Россией сепаратистами, которая продолжает высасывать из страны жизни и финансы.

Но снова и снова журналисты возвращали его к господину Трампу и роли Украины в деле об импичменте, которое поставило под угрозу не одно, а сразу два президентства. В то время как Трамп борется за свою политическую жизнь и наследие в США, господину Зеленскому пришлось иметь дело с последствиями на Украине и своим положением в центре огромного политического скандала, бушующего за тысячи миль от него.

Трудно полноценно определить, как дело об импичменте в США повлияло на отношения Зеленского с украинцами, хотя опрос, опубликованный на этой неделе Национальным демократическим институтом, показал, что 67% респондентов доверяют или полностью доверяют президенту. Для многих драма в далеком Вашингтоне может ощущаться менее остро по сравнению с насущными местными вопросами«.

Bloomberg, США

«Он пять месяцев держал мир в ожидании пресс-конференции, но когда Владимир Зеленский наконец дошел до этого момента, украинский телевизионный-актер-избранный-президент устроил целое шоу.

Это была схема, которая казалось взятой прямиком из школы взаимодействия со СМИ Владимира Путина. У российского президента есть ежегодное шоу, где он часами отвечает на вопросы.

Он невольный участник саги об импичменте, которая поглотила Дональда Трампа и была спровоцирована широко теперь известным телефонным разговором между американским президентом и лидером-новичком.

Возможно, удивительно, Трамп не был темой самого первого вопроса, который задали президенту, когда начался пресс-марафон.

Для местных СМИ существуют сложные отношения с Россией, коррупция внутри страны и обеспокоенность о связях Зеленского с местным миллиардером, владельцем телеканала, на котором выходил его ситком „Слуга народа“. Это шоу, в котором искусство имитирует жизнь: школьный учитель истории выигрывает президентские выборы практически случайно, что во многом похоже на удивительное политическое приключение самого Зеленского.

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Сейчас, уже у власти, блеск уже сошел, особенно после расшифровки июльского звонка, показавшего Зеленского не разбирающимся и заискивающим перед Трампом. Некоторые задаются вопросом, действительно ли он реформатор, каким себя подавал. В четверг он препирался с некоторыми репортерами, очевидно раздражаясь, получая вопросы от журналиста из местного журнала, который его критикует.

Тем не менее это его не остановило. Когда мероприятие продолжалось уже 11 часов и основательно вышло за рамки графика, пресс-секретарь Зеленского заверила репортеров, что каждый сможет поговорить с ним, даже если это означает, что нужно остаться после полуночи».

Источник

пресс-конференция, Владимир Зеленский
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