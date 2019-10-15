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Прокуроры США получили доступ к данным о счетах Джулиани

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Прокуроры США получили доступ к данным о счетах Джулиани

Федеральные прокуроры Манхэттена получили доступ к данным о банковских счетах личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в рамках дела по Украине. Об этом сообщает The Hill.

Источники рассказали The Wall Street Journal, что следователей интересует информация об участии Джулиани в коммерческих сделках в Украине и его встречах в этой стране, а также то, что его фирма делала «для мэра украинского города». Вероятно, речь идет о киевском главе Виталие Кличко.

«Исследование банковских документов Джулиани и деловых связей в Украине свидетельствуют о том, что следователи уделяют внимание анализу его взаимодействию со страной», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сан-Франциско арестовали американского бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, который фигурирует в деле Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

По данным The New York Times, в США против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме. Расследование связано с делом против Фрумана и Парнаса. Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о бывшем после США в Украине Мари Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере.

счета, прокуроры, Рудольф Джулиани
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