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Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней

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Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней

Род-Айлендский университет отозвал почетную ученую степень у бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Попечительский совет проголосовал за то, чтобы отозвать эти почетные степени», — говорится в заявлении на сайте университета.

Президент университета Марк Парландж заявил, что Джулиани и Флинн «более не соответствуют высокому уровню ценностей и стандартов, который они демонстрировали, когда им вручили степень».

В заявлении отмечается, что Джулиани участвовал в ралли 6 января, которое затем переросло в штурм Капитолия и был лишен лицензии на осуществление юридической практики в Вашингтоне и штате Нью-Йорк из-за его «необоснованных утверждений» о президентских выборах США 2020 года.

Флинн, говорится в заявлении, дважды признался, что сознательно лгал ФБР, призвал создать «одну религию» в США, а также сделал комментарий, который можно было трактовать как призыв к военному перевороту в стране.

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Джулиани получил степень почетного доктора юридических наук в 2003 году за «лидерство, проявленное после атак 11 сентября 2001 года», тогда Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка. Флинн стал почетным доктором гуманитарных наук в 2014 году.

Рудольф Джулиани, Майкл Флинн
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