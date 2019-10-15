Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели нового секретаря СНБО Алексея Данилова, главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, замглавы СБУ — начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

Кроме того, из состава СНБО выведен бывший секретарь Александр Данилюк.