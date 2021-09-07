Украина пополнила санкционный список офицером ВС РФ и жительницей Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении антироссийских санкций в отношении физических лиц, включив в список еще двух человек — российского военнослужащего и жительницу Крыма. Соответствующий указ во вторник размещен на сайте Офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте указа.

В обновленном санкционном списке оказались гражданин России, подполковник Вооруженных сил России, в отношении которого применяется блокирование активов, ограничение торговых операций и прочие меры. В список санкций также включена жительница аннексированного Крыма, у которой блокируются активы, а также вводятся запрет на вывод капиталов за пределы Украины и другие ограничительные меры.