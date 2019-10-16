Тимошенко требует от Рады отменить поправку Геруса, которая открыла импорт электроэнергии из РФ

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки нардепа от «Слуги народа», главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России, сообщает Главком.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) зарегистрировано на официальном веб-портале Верховной Рады (реестр.номер 2236-1). Среди соавторов законопроекта — Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.
Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании «Интер РАО», руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Наливайченко отметил недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — разрешить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.
4 октября на сайте президента было зарегистрировано петицию о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции «Европейская Солидарность» зарегистрировали проект закона о внесении изменения в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (реестр.номер 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.
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