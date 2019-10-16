В ПФУ рассказали, на сколько гривен выросла средняя пенсия в 2019

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, на сколько вырос размер средней пенсии для украинцев в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Как отмечается, в третьем квартале 2019 года размер средней пенсионной выплаты в Украине вырос на 14 гривен — до 3019,62 гривны в месяц. Пенсия по возрасту выросла за июль-сентябрь 2019 на 7 гривен — до 3016,46 гривны в месяц.
В ПФУ также сообщили, что наиболее высокие пенсии в Украине получают жители Киева, Донецкой и Луганской областей — соответственно 4167 гривен, 3963 гривны и 3670 гривен в месяц. Самые низкие пенсии получают пенсионеры с в Тернопольской области 2323 гривен в месяц.
Большинство украинских пенсионеров получают пенсии в размере 1500-2000 гривен в месяц. Таких в Украине 4,77 миллиона человек или 42% от общей численности пенсионеров. Более 75 тысяч пенсионеров получают пенсии в размере до 1500 гривен. У 244,6 тысячи пенсионеров размер ежемесячной пенсии превышает 10 тысяч гривен.
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