Американские Island идут в порт Одессы

Переданы Украине два американских патрульных катера класса Island («Айленд») транспортируют морем на борту балкера. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко в комментарии Радио Свобода.
Как отмечает Рыженко, катера, получившие имена «Старобельск» (P190) и «Славянск» (P191), должны прибыть в Украину в ноябре.
«История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению», — сказал он.
Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island. Они сейчас проходят техническое обслуживание в США.
Отметим, в Украине считают, что патрульные катера береговой охраны класса Island существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.
Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.
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