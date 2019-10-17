Минфин планирует продать долю в государственном банке до конца года

Соглашение о продаже доли в государственном «Укргазбанке» Международной финансовой корпорации (IFC — International Finance Corporation (ifc) из группы Всемирного банка будет подписано до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По данным пресс-службы, продажа государственной доли в «Укргазбанке» обсуждалась в Вашингтоне во время встречи министра финансов Оксаны Маркаровой и министра экономики Тимофея Милованова с командой IFC.
Во время встречи с потенциальными инвесторами представители Украины заявили, что «Укргазбанк» снизил долю NPLs (неработающих кредитов) до уровня 10%.
Напомним, чистые активы государственных банков на 1 июля 2019 года составили 734 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины. Еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.
Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства — 25%.
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