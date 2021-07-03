В Евросоюзе с сегодняшнего дня запретили продажу одноразовых пластиковых товаров

С субботы, 3 июля, из продажи в странах Европейского Союза должна полностью исчезнуть продукция одноразового использования, изготовленная из пластика.

Это предусмотрено принятой в 2019 году директивой ЕС о запрете пластиковой посуды, сообщает DW.

Вступивший в силу запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и палочек-держателей для надувных шариков. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативы из перерабатываемых материалов, таких как стекло и металл.

Также запрещенными к продаже будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика. Аналогичными являются правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащей пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.

В то же время одноразовые продукты, которые пока остаются на складах, разрешено распродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет «о еще большом количестве» остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.

Относительно имплементации директивы ЕС отдельные страны-члены определяются самостоятельно. По словам пресс-секретаря Европарламента, данные о том, как в разных странах сообщества реализуют этот запрет, будут доступны после 3 июля.

В Германии соответствующий запрет в полной мере вступил в силу в субботу, 3 июля. Дополнительно к новым ограничениям в Германии также вступило в силу правило, обязывающее производителей маркировать одноразовые неперерабатываемые продукты, для которых пока нет альтернатив, в частности гигиенические товары, одноразовые стаканы, изготовленные с использованием пластика, и сигареты, фильтры которых содержат пластмассы. Соответствующая маркировка должна сообщать потребителям о вреде, который наносит пластик, и информировать о правильных способах утилизации таких продуктов.