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В Евросоюзе с сегодняшнего дня запретили продажу одноразовых пластиковых товаров

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В Евросоюзе с сегодняшнего дня запретили продажу одноразовых пластиковых товаров

С субботы, 3 июля, из продажи в странах Европейского Союза должна полностью исчезнуть продукция одноразового использования, изготовленная из пластика.
Это предусмотрено принятой в 2019 году директивой ЕС о запрете пластиковой посуды, сообщает DW.

Вступивший в силу запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и палочек-держателей для надувных шариков. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативы из перерабатываемых материалов, таких как стекло и металл.

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Также запрещенными к продаже будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика. Аналогичными являются правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащей пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.

В то же время одноразовые продукты, которые пока остаются на складах, разрешено распродать. В Немецкой торговой ассоциации исходят из того, что речь идет «о еще большом количестве» остатков нереализованного одноразового пластика, однако точных данных об объемах назвать не берутся.

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Относительно имплементации директивы ЕС отдельные страны-члены определяются самостоятельно. По словам пресс-секретаря Европарламента, данные о том, как в разных странах сообщества реализуют этот запрет, будут доступны после 3 июля.

В Германии соответствующий запрет в полной мере вступил в силу в субботу, 3 июля. Дополнительно к новым ограничениям в Германии также вступило в силу правило, обязывающее производителей маркировать одноразовые неперерабатываемые продукты, для которых пока нет альтернатив, в частности гигиенические товары, одноразовые стаканы, изготовленные с использованием пластика, и сигареты, фильтры которых содержат пластмассы. Соответствующая маркировка должна сообщать потребителям о вреде, который наносит пластик, и информировать о правильных способах утилизации таких продуктов.

 

ЕС, продажа, пластик
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