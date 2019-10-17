«Укрпошта» с 2020г. повышает тариф на пересылку отправлений более чем на 10%

АО «Укрпошта» повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, на 10% — для приоритетных отправлений.
Об этом сообщается в решении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) об утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи.
Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г, в частности, возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные); весом с 1 до 2 кг — с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).
Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастет с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 (приоритетные); весом с 2 до 3 кг — с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).
Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% — с 7 до 8 грн.
В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.
Как сообщалось, Всемирный почтовый союз (ВПС) утвердил план повышения тарифов на почтовые услуги для всех стран-экспортеров, предусматривающий с 2020 года умеренное и постепенное повышение тарифов в течение пяти лет вместо резкого единовременного скачка.
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