Законопроект об увеличении ренты на добычу руды действует в пользу России, - Волынец

Председатель независимого профсоюза горняков Украины, депутат фракции «Батькивщина» Михаил Волынец публично раскритиковал законопроект 1210, который предусматривает значительный рост добычи железной руды, передает «5 канал».
По мнению нардепа, документ не принесет никаких дополнительных поступлений в украинский бюджет, а наоборот спровоцирует обратные процессы сокращения производства и безработицы, вызовет социальную напряженность в обществе.
«Фракция „Батькивщина“ ни в коем случае не будет голосовать за такой законопроект, потому что в данном случае просто убивается еще один гвоздь в нашу экономику, в частности в горнодобывающую промышленность, металлургию, добычи нефти и газа. Этот законопроект не даст серьезного наполнения в бюджет. Он действует в интересах российской экономики », - отметил Михаил Волынец.
О негативных последствиях законопроекта 1210 громко заявили и все профильные ассоциации. Из-за недополучения налоговых платежей, в Федерации металлургов Украины, предварительно оценили ущерб государства на сумму близкой к 12-ти миллиардам гривен. По мнению ряда экспертов, уже к концу текущего года, на полное свертывание производства будут ожидать предприятия крупного и среднего бизнеса.
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