«Газпром» считает необходимым урегулировать все судебные иски с Украиной до заключения нового контракта на транзит, - Миллер

«Газпром» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, — это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Говоря о судебных спорах, глава «Газпрома» отметил решение Стокгольмского суда, который фактически внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Он также упомянул те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против «Газпрома».

«Абсолютно надуманная история — по одной простой причине, что „Газпром“ не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины, — заявил Миллер. — Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей».