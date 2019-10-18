Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов в США

Цены на нефть упали в пятницу после сообщения Управления энергетической информации (EIA) об увеличении запасов в США гораздо больше, чем ожидал рынок.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $59,60 за баррель, что на $0,31 (0,49%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,49 (0,82%), до $59,91 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,08 (0,15%) - до $53,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,57 (1,07%), до $53,93 за баррель.
По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,3 млн барр. при прогнозном росте 2,9 млн барр. При этом запасы бензина сократились на 2,56 млн барр. (прогнозное снижение на 1,21 млн барр.), запасы дистиллятов сократились на 3,8 млн барр. (-2,4 млн барр.).
Ранее Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении коммерческих запасов «черного золота» в США на 10,5 млн барр.
Неожиданно большой рост коммерческих запасов нефти в США может быть следствием сокращения экспорта американской сырья из-за танкерного кризиса - резкий рост ставок фрахта крупных танкеров, вызванный санкциями США в отношении двух подразделений китайской судоходной компании COSCO Shipping Corp
В III квартале экономический рост Китая замедлился до 6% в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики в пятницу. Рост спроса на сырую нефть тесно связан с экономическим ростом.
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