Мост в Запорожье помогут построить китайцы

Государственное агентство автомобильных дорог и китайская компания China Road and Bridge Corporation договорились о совместной реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днепр в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог.

«21 октября Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская компания „Чайна Роуд Энд Бридж Корпорейшн“ СRВС заключили Меморандум о сотрудничестве с целью реализации проекта строительства мостового перехода через р. Днепр в г. Запорожье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум предусматривает взаимодействие в продвижении реализации проекта строительства моста через реку Днепр в г. Запорожье, это будет способствовать дальнейшему получению кредита для его финансирования, обмену технической информацией, а также проведению совместных мероприятий и информированию общественности о сотрудничестве сторон.

В Укравтодоре добавляют, что СRВС является одной из четырех крупнейших государственных компаний в Китайской Народной Республике, которые занимаются строительством дорог, мостов, портов, железных дорог, аэропортов, тоннелей и муниципальной инфраструктуры.