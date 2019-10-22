Директор Гидрометцентра обещает украинцам теплую зиму

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что осеннее похолодание придет в Украину с понедельника, 28 октября, а температура зимой, согласно прогнозам, будет выше нормы.
«С понедельника (похолодание — Ред.). Сначала температура снизится днем до 5-10° по сравнению с нынешними 15-20°. Потом до конца недели будут в ночные часы наблюдаться заморозки, а дневная температура около 3-8° тепла», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
В то же время Кульбида отметил, что позднее еще будет потепление, но уже не такое существенное.
Что касается прогнозов на зиму, директор Укргидрометцентра подчеркнул, что, принимая во внимание климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно увеличивается, и в этом году она будет выше нормы.
«В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму», — добавил он.
Кульбида отметил, что похолодание будет, возможно, сильное, но краткосрочное.
В то же время директор Укргидрометцентра воздержался от прогноза относительно снежных осадков зимой, в частности, в период празднования Нового года и Рождества.
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