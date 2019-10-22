Вышел финальный трейлер последнего эпизода «Звездных войн»

В Сети появился финальный трейлер фильма «Звездные войны. Скайуокер. Восход», который выйдет в мировой прокат 20 декабря. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале кинофраншизы и на странице в Twitter.

«Сага закончится, но история будет жить вечно», — говорится в описании трейлера.

В ролике главная героиня Рей (Дейзи Ридли) пробирается через джунгли и сражается с Кайло Реном. Кроме того, в видео появляется принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер. За кадром звучит голос императора Палпатина (Иан Макдермид), который говорит, что героев ожидает падение. Видео заканчивается высказыванием Люка Скайуокера «Сила будет с тобой всегда».

Картина станет девятой и последней частью киносаги «Звездных войн». Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, который также снял седьмой эпизод. Первые «Звездные войны» вышли в 1977 году.