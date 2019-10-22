Микитась подумывал убрать свидетеля по своему делу

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля по делу против него.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание ВАСУ по жалобе на меру пресечения Микитася.

«Экс-депутат Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн», — заявил прокурор.

Сам Микитась заявил, что слова прокурора «полная чушь».